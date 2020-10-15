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Vedat Muriqi: Lazio'nun Ibrahimovic'i değil Muriqi'si olacağım

Kendisi için Zlatan Ibrahimovic benzetmesi yapılan Vedat Muriç, "Ben Lazio'nun Ibrahimovic'i değil, Lazio'nun Muriqi'si olacağım." dedi.

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Fenerbahçe'den 17,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da soruları yanıtladı.

Kendisi için Zlatan Ibrahimovic benzetmesi yapılan Kosovalı oyuncu, "Ben Lazio'nun Ibrahimovic'i değil, Lazio'nun Muriqi'si olacağım." dedi.

Türkiye'de oynamakla İtalya'da oynamak arasında farklılıklar olduğunu belirten Muriqi; "Şimdi Lazio'dayım ve ekibin hedeflerine ulaşması için elimden geleni yapacağım. İtalya'nın en önemli kulüplerinden birine geldiğimi biliyorum. Başkent derbisinin tarihini biliyorum ve oynamak için sabırsızlanıyorum.

Taraftarlardan çok mesaj aldım, beni mutlu ettiler. Türkiye'de çok gol attım ama üzerimde çok fazla baskı hissetmiyorum. Takım oyununu tercih ediyorum amacım sadece takım arkadaşlarıma yardım etmek." ifadelerini kullandı.

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