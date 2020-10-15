İstanbul'da deprem oldu! Saat 16:55'te Avcılar çok fena sallandı
Son dakika bilgisine göre İstanbul'da deprem oldu. Saat 16:55'te meydana gelen ve merkez üssü Avcılar ilçesi olan depremin şiddeti 3.2 olarak duyuruldu.Abone ol
İstanbul depremle sarsıldı. Merkez üssü Marmara Denizi Avcılar açıkları olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Avcılar ve çevresindeki ilçelerde hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada saat 16.55'te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 km derinliğinde olduğu kaydedildi. Depremin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremi hissettiğini bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 15, 2020
AVCILAR (ISTANBUL) https://t.co/L6d3yY7RKw
15.10.2020, 16:55:12 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 4.8 km#Kandilli
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