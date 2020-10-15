Camlar paramparça oldu! Antalya'da evde patlama
ANTALYA'da bir apartman dairesinde nedeni bilinmeyen patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle evin camları paramparça oldu.Abone ol
ANTALYA'da saat 16.15 sıralarında bir apartman dairesinin 4'üncü katındaki dairede patlama oldu.
Soğuksu Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 4'üncü katında, saat 16.15 sıralarında patlama sesi duyuldu. Patlamanın etkisiyle dairenin camları kırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evden yaralı çıkartılan bir kişi ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.