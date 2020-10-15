Bakan Süleyman Soylu Suriye'de gönüllü görev yapan STK'lerin temsilcileriyle görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'de gönüllü görev yapan sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.Abone ol
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bugün başlayan "Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı"nın masa toplantılarıyla devam ettiğini bildirdi.
Toplantıda, Suriye'de gönüllü görev yapan STK'lerin temsilcileriyle değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Soylu, İdlib'de yapımı biten 20 bin briket ev için STK'lere teşekkür etti.
Bakan Soylu, paylaşımında toplantıdan bir fotoğrafa da yer verdi.
Çalıştayın masa toplantıları devam ediyor. Suriye’de gönüllü görev yapan sivil toplum kuruluşlarıyla değerlendirmelerde bulunuyoruz.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 15, 2020
Biz de, İdlib'te yapımı biten 20.000 briket ev için, sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür ediyoruz pic.twitter.com/Spm7OxDPUc