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Döviz hesapları geçtiğimiz hafta 218 milyar 297 milyon dolara yükseldi

Vatandaşların banka hesaplarındaki döviz tutarı 218 milyar 297 milyon dolara yükseldi.

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Hesaplarındaki döviz tutarı geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre, 458 milyon dolar artış kaydetti ve 218 milyar 297 milyon dolara yükseldi.

Dünya’nın haberine göre döviz hesaplarında yaşanan 458 milyon dolarlık artışın 34 milyon doları bireysel hesaplardan 424 milyon doları ise şirket hesaplarından kaynaklandı.

Son güncellemeyle birlikte bireysel hesaplardaki döviz tutarı 136 milyar 150 milyon dolara, tüzel hesaplardaki tutar ise 82 milyar 147 milyon dolara yükseldi.

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