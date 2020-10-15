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Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim'e kadar uzatıldı

Anadolu Ajansı

Anadolu Üniversitesi (AÜ); açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemlerini uzattı.

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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre; açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

Öğrenciler, 'https://aoskayit.anadolu.edu.tr' adresinden kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek.

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