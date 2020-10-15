Doğu Perinçek, Abdullah Öcalan iddiasının detaylarını anlattı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın televizyonlara çıkarılacağı iddiasının nedenlerini anlattı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türk devleti kısa zaman sonra Abdullah Öcalan'ı çıkartacak 'Silahları bırakın, biz yanlış yaptık' dedirtecek. Televizyonlara falan çıkartacak" sözlerine açıklık getirdi.

Halk TV'den Fırat Yeşilçınar ve İrem Yıldırım'a konuşan Perinçek, bu söylemin bir duyum değil, tespit olduğunu söyledi. Doğu Perinçek'in açıklamaları üzerine, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Saçma sağan bir iddia. Öyle bir şey yok" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise "Rol kapmanın derdinde olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Yüzde yüz Öcalan televizyona çıkacak"

"Abdullah Öcalan ile ilgili bazı açıklamalarda bulundunuz. Bu açıklamanın bir kaynağı var mı?" sorusuna Perinçek, "Tabii ben terörle mücadelenin başarısı açısından bakıyorum olaya. Türk ordusu, PKK'yı eziyor. Bitirmeye doğru gidiyor. PKK'da bir çözülme var, dağılma var. Bunu hızlandırmamız lazım. Sayın Ayhan Bilgen'in yaptığı açıklamalar o bakımdan çok hayati önemde. Yani iki tane önemli noktaya temas etti. Birincisi Kandil'den ve İmralı'dan HDP'ye müdahaleler olduğunu belirtti. İkincisi de "Ters Türkiyelileşme siyaseti uyguladı HDP" dedi. Bunlar da o cephede çok önemli tartışmalar açıyor. Aynı zamanda dağılma ve çözülmeleri hızlandırıyor. PKK'ya destek olan güçlerde zaaf yaratıyor. Bunları tartışıp konuşurken Öcalan'ın açıklamalarının AK Parti tarafından yayınlandığını belirttiler Sayın Elazığ Milletvekili Gürsel Erol. Ben de bunun doğru olduğunu, Kandil'in bundan telaşa düştüğünü söyledim. Ve hatta önümüzdeki dönemde Öcalan çıkacak "silahları bırakın" gibi mesajlar verecek. Bu bir bilgiye dayanmıyor fakat bunun böyle olacağını size %100 söyleyeyim.

"Öcalan da sorgusunda 'beni kullanın' demiştir"

Zaten Öcalan, Sayın Atilla Uğur ile olan sorgusunda açıkladı; "Ben enstrümanım beni kullanın" dedi. Karakterini, ruh halini de biliyoruz. Bu Türkiye için çok faydalı olacak, terör örgütüne karşı mücadelenin başarısını yakına getirecek. Bu bir devlet aklı, kullanılmaması mümkün değil. Siz güzel bir soru sordunuz. Benim bu konuda aldığım bir bilgi yok, bir şey öğrenmiş değilim. Ama ben devlet aklıyla baktığımda, Türk devletinin geleneklerini de biliyorum böyle bir şeyi değerlendirmemesi mümkün değil. Göreceksiniz önümüzdeki süreçte o çıkartılacaktır ve kamuoyuna silahları bırakın vs. gibi hitaplarda bulunacaktır PKK militanlarına." cevabını verdi.

"Ayhan Bilgen'in tutumu bana bu ilhamı verdi"

"Yakın bir tarih var mı?" sorusunu da yanıtlayan Perinçek, "Bakın bu bir tahmin ama zamanı yaklaşıyor. Neden? Bu iş bitmeye doğru gidiyor. Bunu hızlandıracak tavırlardır bunlar. Ayhan Bilgen'in tutumu da bana bu ilhamı verdi. Çünkü Sayın Ayhan Bilgen'in açıklaması da PKK'ın büyük bir iniş içinde olduğu ve bitişe doğru gittiğini gösteriyor. Güzel bir çıkış onu da alkışladım. Şimdi göreceksiniz, Abdullah Öcalan da silahları bırakın gibi çağrılar yapılacaktır." dedi.

Yeni çözüm süreci olur mu?

"Böyle bir çağrı yapıldıktan sonra Çözüm Süreci tarzı bir sürece mi girilecek?" sorusuna "Olmaz" yanıtını veren Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü: Yok o olmaz. Eski 2010'daki Çözüm Süreci gibi tekrar oturalım masaya falan onlar büyük bir yanlıştı. Artık burada Türk devletinin tek taraflı otoritesiyle, silahlı gücüyle bu olay çözülüyor. Yeniden anlaşalım, masalara oturalım, müzakere edelim falan gibi ihtimaller sıfır. Böyle bir şey mümkün değil. Bu Türkiye'ye huzur getirecek, barış getirecek, bütünlük getirecek. Aynı zamanda eline Amerika silahı verilen bizim ülkemizin çocukları, ellerindeki Amerikan silahlarını atacaklar ve Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olacaklar. Bu Türkiye için çok hayırlı. O Amerikan silahı ile ülkeye ihanet konumunda olanlar açısından da çok hayırlı olacak.