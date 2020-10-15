BIST 1.180
DOLAR 7,93
EURO 9,28
ALTIN 486,13
HABER /  GÜNCEL
ADV Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri 14 Ekim’de kapılarını açtı

Hatay'da görev sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu

Hatay İskenderun'da görevi esnasında rahatsızlanan Sözleşmeli Er Volkan Soy kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Deniz Üs Komutanlığı'nda görev sırasında rahatsızlanan Dz. Elk. Er Volkan Soy'un kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hatay İskenderun'daki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim 2020 tarihinde bir silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için kaleme aldığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, Hatay İskenderun'daki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Hatay'da görevi sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Varank: Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi yakında açıklayacağız
Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Mesut Özil'e saldırdılar
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (15 Ekim Perşembe)
Antalya'da maske takmayan gençten ilginç savunma
Doğu Perinçek, Abdullah Öcalan iddiasının detaylarını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan sahte içki uyarıları
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Kupası ilk tur karşılaşmaları oynanan 2 maçla devam etti
İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi değeri tam 24 milyon TL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Vakalar durmadan artıyor! DSÖ: Endişeliyiz
12 yaşındaki kızı taciz etmişti! Sivas'taki mide bulandıran olayda tutuklama
Hatice Tusu olayı nedir Didim'deki Hatice Tusu kimdir?
Yorumlar