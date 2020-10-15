Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.Abone ol
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştüğü bildirildi.
Görüşmede; Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırının ele alındığı belirtildi.