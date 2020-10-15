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Emin Pazarcı yoğun bakımda! Durumu kritik

Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Pazarcı'nın aort damarının yırtıldığı ve yoğun bakımda olduğu belirtildi.

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Akşam Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, aort damarı yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Dün akşam saatlerinde rahatsızlanan Pazarcı, Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyat olan Pazarcı'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Durumu kritik

Gazeteci Emin Pazarcı, twitter'dan yaptığı açıklamada Ersoy Dede, Pazarcı'nın ağır ve zor bir ameliyat geçirdiğini ve şu an yoğun bakımda olduğunu söyledi. Pazarcı'nın oğlu ile görüştüğünü ve önümüzdeki 24 saatin kritik olduğunu belirten Dede, Pazarcı'nın hayati tehlikesi olduğunu kaydetti.

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