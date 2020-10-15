Antalya'da maske takmayan gençten ilginç savunma

ANTALYA'da polisin yaptığı denetimde maskesiz bir genç; polisin, "Neden maske takmıyorsunuz?" sorusuna, "Nefes almak en doğal hakkımız ve ben bu haktan mahrum kalmak istemiyorum" diye cevap verdi. Maskesiz dolaşan Kazak turist ise maskesinin arkadaşının elinde olduğunu söyledi. Genç kadın; polisin, "Bir maskeyi ikiniz mi takıyorsunuz?" sorusu üzerine arkadaşının elindeki poşetten maskesini çıkartarak hemen yüzüne taktı.

Abone ol

Antalya’da polisin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetimleri kent genelinde yoğun bir şekilde sürüyor. Polis ekipleri özellikle kalabalık alanda maskelerini düzgün takmayanlara uyarılarda bulunurken; maske takmayanlara da cezai işlem uyguluyor.

Kentin en işlek yaya caddelerinden Kapalıyol ve Cumhuriyet Caddesi’nde denetim gerçekleştirdi. Maskelerini indirip yürüdükleri sırada içecek ve sigara içenlerin bu ihtiyaçlarını kalabalık ortamda değil, kenara çekilerek karşılaması konusunda uyaran polis ekipleri, düzgün takmayan kişilere de uyarılarda bulundu. Kentte birçok vatandaşın maske kuralına uyduğu gözlenirken; maskesi takılı olmayan bazı vatandaşların ise polis ekiplerini fark ederek çaktırmadan takmaya çalıştığı görüldü.

Maske takmayan gençten ilginç savunma

Bankada sırada bekleyen vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyaran polisler, ardından işlek noktalarda denetimine devam etti. Denetim sırasında maskesini takmadan yürüyen bir genci durduran polis, neden maske takmadığını sordu. "Nefes almak en doğal hakkımız ve ben bu haktan mahrum kalmak istemiyorum" cevabıyla karşılaşan polis, gencin kimliğini alarak cezai işlem uyguladı.