Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (15 Ekim Perşembe)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1693 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 342 bin 143, can kaybı 9 bin 80 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 15 Ekim 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 116 bin 103 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1693 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 66 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1311 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 299 bin 679'a çıktı.

Toplam test sayısı 12 milyon 77 bin 773, hasta sayısı 342 bin 143, vefat sayısı 9 bin 80, ağır hasta sayısı 1408 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9, yatak doluluk oranı yüzde 48.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.7, ortalama temaslı tespit süresi 7.6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.4 oldu.

"Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız" ifadesini kullandı.

Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 15, 2020