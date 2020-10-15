Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Mesut Özil'e saldırdılar

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınayarak Azerbaycan'a destek paylaşımında bulunan yıldız oyuncu Mesut Özil, yine ırkçı Almanların saldırılarının hedefi oldu.

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Almanya yine Erdoğan üzerinden Mesut Özil'i hedef aldı. Alman gazete, işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında sivillere yönelik saldırılarına tepki göstererek Azerbaycan'a desteğini duyuran Mesut Özil’in paylaşımını eleştirdi.

Azerbaycan’ın topraklarını işgalci Ermenistan kuvvetlerinden geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ederken, Türkiye, kardeş ülkeye verdiği desteğe devam ediyor.

Mesut Özil'den Azerbaycan'a destek

Ermenistan’ın ateşkes anlaşmasını dahi ihlal ederek sivil yerleşkelere yaptığı saldırılar karşısında sessiz kalamayan isimlerin başında gelen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla, adalet ve barış çağrısında bulundu.

Twitter hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Azerbaycan’ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir" sözüyle yaptığı paylaşımın ardından, “Dağlık Karabağ bölgesi, uluslararası olarak Azerbaycan'ın bir parçası olarak kabul ediliyor ama illegal şekilde işgal edilmiş durumda. Ermenistan’ı Birleşmiş Milletler’in kararına uymaya ve silahlı çatışmaya son vermeye çağırıyorum” ifadeleriyle Ermenistan’ı kınayan ve barış çağrısında bulunan Özil, Alman basınını rahatsız etti.

Erdoğan üzerinden Mesut'a saldırdılar

Birçok konuda endişesini dile getirmekten çekinmeyen Özil, Türkiye karşıtı basın tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Alman Ntv gazetesi, “Mesut Özil Erdoğan’ın elçiliğini üstlendi” başlıkla yazısında, Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan yakınlığından duyduğu rahatsızlığı gözler önüne serdi.

Özil’in artık futbolcu değil, bir politikacı olduğunun iddia edildiği yazıda, Ermenistan’ın savaş suçları görmezden gelinirken, Azeybaycan’a yönelik suçlayıcı ifadeler de kullanıldı.