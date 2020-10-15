Bursa'da korkunç olay! Annesine tecavüz etmeye kalkıştı babası feci şekilde öldürdü
BURSA'nın Kestel ilçesinde birçok suç kaydı olan oğlunu öldüren baba ve annenin mahkemede anlattıkları herkesi şok etti.
Kestel ilçsei Gürsu TOKİ yolunda bulunan ormanlık alanda, 14 Mart'ta, bir erkeğe ait ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanlar tarafından parçalanmış ve sol kolu yenilmiş haldeki cesedin evli ve 1 çocuk babası olan Şenol Rençber’e (34) ait olduğu belirlendi.
Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, Şenol Rençber'in 'cinsel taciz', 'uyuşturucu kullanmak', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi birçok suçtan emniyette kaydı olduğu ortaya çıktı.
Serbest bırakılmıştı: Ayrıca yapılan araştırmada, Rençber'in komşusuna cinsel içerikli mesaj atmasından dolayı 9 Mart’ta Bursa Adliyesi'nde mahkemeye çıktığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, bir daha da kendisinden haber alınamadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Rençber'in komşusu ve komşusunun eşi ifadeye çağrıldı.
Ölümüyle bir ilgilim yok demişti: Çift, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İncelemeyi sürdüren ekipler, Şenol Rençber'in adliyeden babası Telat Rençber ile birlikte çıktığını ve 16 SIB 37 plakalı araca binerek, uzaklaştıklarını tespit etti. Telat Rençber ifadesinde oğlunun ölümü ile ilgisinin olmadığını öne sürdü.