Bursa'da korkunç olay! Annesine tecavüz etmeye kalkıştı babası feci şekilde öldürdü

Serbest bırakılmıştı: Ayrıca yapılan araştırmada, Rençber'in komşusuna cinsel içerikli mesaj atmasından dolayı 9 Mart’ta Bursa Adliyesi'nde mahkemeye çıktığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, bir daha da kendisinden haber alınamadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Rençber'in komşusu ve komşusunun eşi ifadeye çağrıldı.