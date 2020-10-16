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Anadolu Efes, deplasmanda Zalgiris Kaunas'a boyun eğdi

THY Euroleague'in 4. haftasında Zalgiris Kaunas'a konuk olan Anadolu Efes sahadan 89-73 mağlup ayrıldı.

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Anadolu Efes, THY Euroleague'in 4. haftasında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 89-73 mağlup oldu.

Müsabakaya iyi başlayan en sahibi ekip, dış atışlardan bulduğu isabetlerle 5. dakikayı 13-5 önde geçti. Yaklaşık 2,5 dakika iyi savunma yapan ve rakibine sadece 1 sayı şansı veren Anadolu Efes, hücumlarda ise etkili olamadı. Son 2,5 dakikada rakibini durdurmakta zorlanan lacivert-beyazlılar, çeyreği 9 sayı farkla 25-16 geride kapattı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden Moerman ile skor üreten Anadolu Efes, 15. dakikada farkı 1 sayıya (32-31) indirdi. İyi savunma yapan lacivert-beyazlılar, 18. dakikada 35-35'te beraberliği yakaladı. Son bölümde Lauvergne ve Grigonis'in elinden 6-0'lık seri bulan ev sahibi takım, devre arasına 41-35 üstün girdi.

Anadolu Efes, müsabakanın ikinci yarısında Zalgiris'in etkili oyununa karşılık vererek farkın çift hanelere çıkmasını önlese de uzun süre fark 5 sayının üzerinde seyretti. Maçın 29. dakikasında farkı çift hanelere (64-54) taşıyan Litvanya temsilcisi, periyotu 66-55 önde bitirdi.

Son çeyrekte yüksek yüzdeyle hücum eden Zalgiris'in 38. dakikada 22 sayı farkı (87-65) ulaşmasını engelleyemeyen lacivert-beyazlılar, salondan 89-73 yenik ayrıldı.

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