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Eski cerrah 312 kişiye tecavüz ve cinsel tacizde bulundu 164'ü erkek mağdur

Anadolu Ajansı

Fransa'da eski cerrah Joel Le Scouarnec hakkında, 312 kişiye tecavüz ettiği ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.

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Lorient Savcısı Stephane Kellenberger, yaptığı açıklamada, Le Scouarnec hakkında, 1986-2014 yıllarında ülkedeki birçok kurumda, çoğunluğu 18 yaşından küçük 312 kişiye tecavüz ettiği ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bu 312 kişiden 164'ünün erkek, 148'inin kadın, 265'inin ise 15 yaş altında olduğunu ifade eden Kellenberger, üçüncü bir kişinin bu olaydan haberdar olup olmadığını ve olayı örtbas edip etmediğini tespit edebilmek için ayrıca ön soruşturmanın açıldığını kaydetti.

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