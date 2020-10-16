Haşim Kılıç'tan olay 'ışıklar yanıyor' çıkışı! 'AYM suç duyurusunda bulunmalı'

Anayasa Mahkemesi'nin eski Başkanı Haşim Kılıç'tan 'ışıklar yanıyor' krizi ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararıyla ilgili açıklama geldi. Kılıç, 'ışıklar yanıyor' paylaşımından daha çok yerel bir mahkemenin AYM'nin kararına uymamasının konuşulması gerektiğini savundu.

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AYM Eski Başkanı Haşim Kılıç, Yüksek Mahkeme etrafında dönen tartışmalarla ilgili Barış yarkadaş'a konuştu. Yarkadaş, Kılıç'a "Siz uzun yıllar Anayasa Mahkemesi'nde bulundunuz, AYM Başkanlığı yaptınız. Son olan biteni nasıl görüyorsunuz?" diye sorduğunu belirtip aldığı cevapları duyurdu.

- Haşim Kılıç, bugün yaşanan tartışmalara dikkat çekerek, Engin Yıldırım'ın attığı tweetten daha çok, yerel bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamamasının aslında konuşulması gerektiğini söyledi.

- Kılıç, "Bireysel başvuru AYM'nin saygınlığı adına büyük bir kazanımdı. Son olan bitenlerden dolayı üzülüyorum. Kazanımlar örseleniyor ve etkisiz hale getiriliyor. Mahkemenin kararlarının uygulanmaması herkesi ilgilendirir" dedi.

- Kılıç şu öneride bulundu: İlgililer gereğini yapmalıdır. Anayasa Mahkemesi, 14. Ağır Ceza hakkında suç duyurusunda bulunmalıdır. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bu konuya ilgisiz kalmıştır. Sorun itirazlarla mutlaka düzeltilecektir. Düzeltme yapıldığında hukuk devletinin gereği yerine getirilmiş olur.’