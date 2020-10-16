BIST 1.180
DOLAR 7,93
EURO 9,29
ALTIN 486,83
HABER /  YEREL
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

Kırıkkale'de feci kaza araç demir korkuluğa saplandı 1 ölü 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı

KIRIKKALE'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın alt geçit üzerindeki demir korkuluğa saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de ağır yaralandı.

Abone ol

Kaza, saat 05.30 sıralarında Kırıkkale-Samsun D-200 karayolu üzerindeki Büyükmahmutlar köyü üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hasan H. idaresindeki 24 AAN 625 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçit üzerinde bulunan demir korkuluğa saplanarak devrildi.

Çarpmanın etkisiyle aracın hurdaya döndüğü kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişide ağır yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Hasan H. (52) ile yolcu İsmail S. (33) itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta sıkışarak hayatını kaybeden Abdulkadir Sayim ise hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Varisler dava açtı, eski Bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası açıldı!
Altan Tan'dan HDP'ye üç çağrı! PKK sözleri çok konuşulur
CHP'de Deniz Baykal bombası! Baykal'ın kızı 'Halk Parti'yi kuruyor iddiası
Abdullah Gül'den Anayasa Mahkemesi çıkışı! 'Işıkla yanıyor' paylaşımı yanlış ama...
Reuters duyurdu S-400'ler sahaya iniyor! Uçaklara irtifa uyarısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıkta yeni atama kararları
ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür: Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler rahatsız edici
Anadolu Efes, deplasmanda Zalgiris Kaunas'a boyun eğdi
Haşim Kılıç'tan olay 'ışıklar yanıyor' çıkışı! 'AYM suç duyurusunda bulunmalı'
Eski cerrah 312 kişiye tecavüz ve cinsel tacizde bulundu 164'ü erkek mağdur
Adana'da şafak vakti tefeci operasyonu: 12 gözaltı
VGM burs başvurusu bitiyor 2020 VGM başvuru nereye yapılır?
Yorumlar