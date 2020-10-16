BIST 1.180
DOLAR 7,94
EURO 9,29
ALTIN 486,72
HABER /  DÜNYA
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

TSK’dan İdlib'e büyük sevkiyat! Türkiye yeni bir üs kuruyor

İDLİB’de, Esad rejimi ile muhalifler arasında tansiyon son dönemde yükseliyor. Kentin güneyinde yeni bir üs inşa etmeye başlayan TSK, bölgeye büyük bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

Abone ol

Sahadaki kaynaklar hem muhaliflerin hem de Suriye yönetiminin olası büyük çatışmalar için İdlib güneyindeki cephe hatlarına bir süredir yığınak yaptığını aktarırken, önceki gün de Cisr eş-Şuğur yakınlarındaki Mare, Suriye savaş uçaklarınca bombalandı. Bombardımanda 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

TSK bölgeye büyük bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre, Suriye yönetiminin İdlib’in güneyindeki köyleri bombalamasına misilleme olarak muhalif gruplar da, Cebel Zaviye’nin güneyindeki Suriye hedeflerini füze ve topçu atışları ile vurdu. Gelişmeleri yakından takip eden TSK ise bölgeye büyük bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

TSK gözlem noktalarına takviye edildi

Zırhlı araçlar, tanklar, toplar ve mühimmat taşıyan yaklaşık 70 araçtan oluşan konvoy Kafr Lossin bölgesinden geçerek önceki gün İdlib’e giriş yaptı. Askeri konvoy, özellikle İdlib’in güneyindeki TSK gözlem noktalarına takviye edildi. Öte yandan TSK, İdlib güneyindeki Kufuhin tepesinde yeni bir üs inşasına başladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Varisler dava açtı, eski Bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası açıldı!
Altan Tan'dan HDP'ye üç çağrı! PKK sözleri çok konuşulur
CHP'de Deniz Baykal bombası! Baykal'ın kızı 'Halk Parti'yi kuruyor iddiası
Abdullah Gül'den Anayasa Mahkemesi çıkışı! 'Işıkla yanıyor' paylaşımı yanlış ama...
Reuters duyurdu S-400'ler sahaya iniyor! Uçaklara irtifa uyarısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıkta yeni atama kararları
ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da vahşet! Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Adıyaman'da koronavirüs hastası minibüste bulundu
Cuma mesajları resimli 2020 yeni hayırlı cumalar sözleri paylaşma
Emre Çolak ve Garry Rodrigues, Galatasaray'ın kapısından döndü!
İzmir'de işe gitmek için evden çıktı! Sokakta gördüğü şok etti
Katarsis ne demek katarsis kelime anlamı nedir?
Yorumlar