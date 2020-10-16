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Pompeo'dan Karabağ açıklaması: Türkiye'nin ateş gücü desteği çatışmaları şiddetlendiriyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Dağlık Karabağ'a ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'yi suçlayan ifadeler kullandı. Pompeo, "Azerbaycan'a ateş gücü desteği çatışmaları şiddetlendiriyor" ifadelerini kullandı.

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Radyo programına konuk olan Pompeo, "Ermenilerin Azerbaycanlıların yaptıklarına karşı kendilerini savunabileceklerine dair umutluyuz" diye konuştu.

"Çatışmaları şiddetlendirdi"

Azerbaycan'a verdiği destek nedeniyle Türkiye'ye eleştiriler yönelten Pompeo, Türkiye'nin Azerbaycan'a kaynak sağlayarak ateş gücünü artırdığını ve çatışmaların şiddetlendiğini söyledi.

İki tarafa müzakare çağrısı

Etkili bir Ermeni diasporasına ev sahipliği yapan, ancak Azerbaycan ile stratejik ilişkilerini de son yıllarda güçlendiren ABD, şimdiye kadarki açıklamalarında tarafsız bir tutum sergilemiş, iki tarafa müzakare çağrısında bulunmuştu.

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