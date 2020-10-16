BIST 1.180
DOLAR 7,94
EURO 9,30
ALTIN 486,05
HABER /  GÜNCEL
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon

İZMİR Bornova'da imalathaneye dönüştürülen eve düzenlenen operasyonda 115 litre sahte içki ve 85 litre etil alkol ele geçirildi.

Abone ol

Polis ekipleri, sahte içki imal edildiği bilgisine ulaştıkları Barbaros Mahallesi'ndeki evi takibe aldı. Evden çıkan Ö.U'nun üst aramasında yarımşar litrelik iki peş şişede sahte içki olduğu değerlendirilen sıvı bulundu.

Ö.U'nun sahte içkiyi 30 liraya satın aldığını beyan etmesi üzerine ekipler, eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 115 litre sahte içki ve 85 litre etil alkol, 250 litrelik fiber tank, 150'şer litrelik iki fiber tank, 50 litrelik fiber fıçı, farklı boyutlarda 3 huni, cam tüp, derece, 5 sıvı renklendirici, metal karıştırıcı, çok sayıda boş pet şişe ve bidon ele geçirildi.

Operasyonda F.A, A.T. ve Ö.U. gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Varisler dava açtı, eski Bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası açıldı!
Altan Tan'dan HDP'ye üç çağrı! PKK sözleri çok konuşulur
CHP'de Deniz Baykal bombası! Baykal'ın kızı 'Halk Parti'yi kuruyor iddiası
Abdullah Gül'den Anayasa Mahkemesi çıkışı! 'Işıkla yanıyor' paylaşımı yanlış ama...
Reuters duyurdu S-400'ler sahaya iniyor! Uçaklara irtifa uyarısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıkta yeni atama kararları
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan Ryan Babel kararı: Devre arası ABD yolcusu
Denge bozuldu: Eylül artık Ağustos olacak doğal afet sayılmalı
Karaman'da seyir halindeki otomobil biranda alev topuna döndü
Pompeo'dan Karabağ açıklaması: Türkiye'nin ateş gücü desteği çatışmaları şiddetlendiriyor
İstanbul'da IŞİD'e operasyon! 14 şüpheli yakalandı
16 Ekim evde bakım parası yatan iller 23 ilde yattı
Yorumlar