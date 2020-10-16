Şarkıcı Altay'ın karısı Gülsüm Biber kimdir kaç yaşında?

Eğlence hayatının sevilen isimlerinden biri olan bugün Alişan ve Demet Akalın'ın programına konul oluyor. Altay özel hayatı ile merak konusu oldu. 50 yaşında olan Altay aslen Rizeli. Asıl adı Mehmet Altay Biber olan Altay Gülsüm Biber ile evli.

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Şarkıları ve konuk olduğu programlar ile adından söz ettiren ve özel hayatı merak edilen bir isim. Kendisini ilk olarak ‘Var ya’ adlı bestesi ile tanıtan Altay, albüm çıkarmaya başlamadan önce gece kulüplerinde çalışıyor ve müzisyen arkadaşlarına şarkı veriyordu. Peki Altay kimdir, soyadı ne?Evli mi eşi kimdir? İşte hakkında merak edilenler!

Aslen Rizeli olan Altay, 1970 yılında doğdu. Sahne ismi olan Altay ile tanınmaktadır ancak tam ismi Mehmet Altay Biber’dir. İTÜ Gemi makineleri mühendisliğini kazandı ama gitmedi.

Gittiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nü de yarım bıraktı. 1987-1988 yılında konservatuara girdi. 6 yıl konservatuar eğitimi aldı. İşi ve okulu bir arada yürütemediği için bu okulu da bıraktı. Müziğe olan eğilimi ise ağabeyine alınan saz ile başlamış. Gençlik dönemlerinde işportacılık yaptı. Askerliğini ise Kütahya ‘da kısa dönem olarak yaptı. Nisan 2009'da ise "Sana Bayılıyorum" ve 20 Mayıs 2010'da ise "Şekil A" albümü çıktı.

• 2000 - Kalpsizsin

• 2001 - Yolcu Yolunda Gerek

• 2002 - Seninle

• 2004 - Anadolu'dan Dünyaya

• 2006 - Öyle Olsun

• 2007 - Zor Bulursun

• 2009 - Sana Bayılıyorum

• 2010 - Şekil A

• 2011 - Elma

• 2013 - Berduş

• 2014 - Bi'şey Söyle (Tekli)