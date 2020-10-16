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Almanya'da salgının başından beri görülmeyen rekor kırıldı! Ülke panikte

ALMANYA'da da son 24 saatte yeni bir rekor kırılarak, 7 bin 334 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

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Almanya’daki Kovid-19 vaka sayılarını resmi olarak açıklama yetkisi bulunan Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 334 arttığını bildirdi. Bu rakam, virüsün Almanya'da ortaya çıktığı günden itibaren "rekor bir rakam" olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 24 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde vaka sayısının 348 bin 557'ye ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının ise 9 bin 734'e yükseldiği belirtildi. 655 kişinin Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü, bunlardan 329'unun ise entübe durumunda olduğu ifade edildi. Açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının da 287 bin 600'e ulaştığı kaydedildi.

Riskli bölge
Alman hükümeti, tüm Hollanda ve Fransa'yı "riskli bölge" ilan etti. İki ülkede artan yoğun vaka sayısı nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, artan vaka sayılarından endişe duyduğunu belirterek, "İkinci bir dalgayı ne sağlık sistemi olarak ne de ekonomik olarak kaldıramayız." ifadesini kullanmıştı.

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