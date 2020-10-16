Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu'nun mirası bakın kime kaldı şoför detayı şaşırttı
Huysuz Virjin karakterinin yaratıcısı Seyfi Dursunoğlu'nun mirası açıklandı. Dursunoğlu, marlvarlığının büyük bir kısmını ÇYDD'ye bıraktı. Huysuz Virjin, yardımcısına ve yeğenine de mirastan pay verdi.
Huysuz Virjin karakteriyle tanınan 87 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu geçen temmuz ayında hayatını kaybetmişti. Sanatçının, vefatının ardından vasiyeti dün resmi olarak açıklandı. İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde yapılan ilk celse oturumunda Dursunoğlu’nun mal varlığını bıraktığı kurum ve kişiler belli oldu.
Dursunoğlu, röportajlarında birçok kez belirttiği gibi Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na oturduğu Üsküdar’daki evini ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikimini bıraktı.
Ünlü sanatçı, yeğeni Güliz Buyrukbilen’e ise evinde yer alan şahsi eşyalarını miras bırakırken yardımcısı Ümit Yazıcı’ya kullandığı Land Rover marka cipini vasiyet etti
Hürriyet'in haberine göre Seyfi Dursunoğlu, karakteri Huysuz Virjin’le özdeşleşen tüm sahne kıyafetleri ve aksesuarları ise muhafaza edilip sergilenmesi için Türker İnanoğlu Vakfı’na emanet etti.