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'Işıklar yanıyor' paylaşımı yapan Engin Yıldırım'ın kardeşi hakkında FETÖ soruşturması

Hürriyet yazarı Nedim Şener, "ışıklar yanıyor" paylaşımı yapan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın kardeşi hakkında FETÖ soruşturması olduğunu yazdı.

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Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından darbe iması yaptığı iddia edilen "ışıklar yanıyor" paylaşımıyla ilgili tartışmalar sürüyor. 

Daha sonra yaptığı açıklamalarda geri adım atsa da Yıldırım, eleştiri oklarının hedefinde. Konuya ilişkin Nedim Şener, köşe yazısında değerlendirmelerde bulundu.

Berberoğlu kararına tepki için atıldı

Şener, Yıldırım'ın bu mesajı Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak ihlali konusunda ilk yargılamayı yapan 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, “Yeniden yargılamaya gerek yok” diyerek verdiği cezada ısrar eden kararı alındığı günün akşamı attığına dikkat çekti.

FETÖ soruşturması

Bu mesajın siyasete yönelik olduğunun altını çizen Şener, Yıldırım'ın kardeşiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin detaylar paylaştı:

"Elbette kimse kardeşinin fiili ile sorumlu tutulamaz ama o malum tweet’i atan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın kardeşi D. Yıldırım hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2020/60525 numaralı dosya kapsamında FETÖ soruşturması da dikkat çeken başka bir ayrıntı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kendi yaptığı bildirimleri, gelen ihbarlar ve FETÖ’nün Bank Asya’sında 41 bin 917 liralık hesabı bulunan D. Yıldırım, hesabı M.A. isimli kişinin kullandığını söylese de hakkında soruşturma devam ediyor. Soruşturma devam ettiği için daha fazla ayrıntıya gerek yok. Ama Engin Yıldırım’ın kardeşi D. Yıldırım hakkında böyle bir soruşturma bulunduğunu da aklınızın bir kenarında tutun."

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