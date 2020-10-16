Galatasaray'dan Marcao'ya iki seçenek: Yeni sözleşme ya da devre arası...

Galatasaray, performansıyla göz dolduran Marcao'ya yeni sözleşme teklifinde bulunacak. Savunma oyuncusu eğer teklife olumsuz yanıt verirse yönetim Marcoa'ya talip olan takımlarla masaya oturacak.

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Sarı- Kırmızılı yönetim takımda kalmasını istediği Brezilyalı futbolcu Marcao ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı. Galatasaraylı oyuncunun takımdaki geleceği yapılan teklife göre netlik kazanmış olacak.

Marcao eğer yeni sözleşmeyi kabul etmezse Galatasaray Yönetimi'nin devre arasında Brezilyalı futbolcuyu satmayı planlıyor. Bu nedenle Marcao'nun vereceği cevap merak konusu.

Sarı-kırmızılı oyuncuya başta Roma olmak üzere birçok kulübün talip olduğu biliniyor. Marcao teklifi kabul etmediği takdirde yönetim bu oyuncuyu isteyen kulüplerle masaya oturacak.