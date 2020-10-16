Özgü Namal eşi Serdar Oral'ın ölümünün ardından perişan halde
Eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal acı kaybının ardından ilk kez görüntülendi. Özgü Namal'ın saçlarına düşen aklar dikkat çekti.
Özgü Namal hayatının en zor günlerini yaşıyor. Eşi Ahmet Serdar Oral'ı kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal, acı olay sonrası ilk kez Beykoz Kavacık'ta görüntülendi. Oyuncunun yanında çocukları Nefes Oral ve Elem Su Oral ile bakıcıları vardı. Namal’ın saçındaki beyazlar ise dikkat çekti.
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Karşısında muhabirleri görünce şaşıran Özgü Namal, yanında oğlu ve kızı olması nedeniyle soru sorulmaması için el işareti yaptı.
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Özgü Namal, ''Nasılsınız?'' sorusuna, ''Hayırdır?'' cevabını verip, tepki gösterdikten sonra aracının direksiyonuna geçti ve uzaklaştı.
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Özgü Namal'ın saçındaki beyazlar ise kimsenin dikkatinden kaçmadı. Görülen o ki Namal, eşinin vefatının acısını hala derinden yaşıyor ve çocuklar babalarının ölümünden henüz haberleri yok.
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