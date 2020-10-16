Özgü Namal eşi Serdar Oral'ın ölümünün ardından perişan halde

Özgü Namal hayatının en zor günlerini yaşıyor. Eşi Ahmet Serdar Oral'ı kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal, acı olay sonrası ilk kez Beykoz Kavacık'ta görüntülendi. Oyuncunun yanında çocukları Nefes Oral ve Elem Su Oral ile bakıcıları vardı. Namal’ın saçındaki beyazlar ise dikkat çekti.