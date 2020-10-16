Azerbaycan Ermeni ordusunu darmaduman etti! Kitlesel firarlar başladı

Kardeş Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarda ateşkes anlaşmasına rağmen yaptığı saldırıların bilançosunu açıkladı. Azerbaycan Bakanlığı, Ermenistan’a ait 2 uçaksavar silahı ve mühimmat yüklü sekiz aracın imha edildiğini ve Ermenistan ordusunun 18’inci motorlu piyade tümeninde kitlesel firar olduğunu belirtti.

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Azerbaycan ordusu, ateşkese rağmen sivilleri katletmeyi sürdüren Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamalar geldi. Ermenistan'ın uğradığı hezimetin bilançosu ortaya çıkarıldı. Dağlık Karabağ'a Ermenistan adına savaşmak için gelen paralı askerlerin savaşmayı reddettiği ifade edilirken Ermeni ordusunda kitlesel firarlar başladı.

Ermeni ordusunda kitlesel firar

Bakanlık, Ermenistan'a ait 2 uçaksavar silahı ve mühimmat yüklü sekiz aracın imha edildiğini ve Ermenistan ordusunun 18'inci motorlu piyade tümeninde kitlesel firar olduğunu belirtti.

Azerbaycan Ordusu'nun sivilleri korumak için yürüttüğü askeri operasyonlar neticesinde son iki günde cephenin farklı yönlerinde 2 adet T-72 tankı, 1 adet BM-21 "Grad" YARS, 5 adet D-30 obüs, 2 adet ZSU-23-4 Shilka uçaksavar silahları ve mühimmat yüklü sekiz araç imha edildi.

Paralı askerler savaşmayı reddediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18'inci motorlu piyade tümeninden askerler arasında kitlesel firar kaydedildi. Firarları önlemek isteyen Ermenistan, Gorus ve Turşsu kentlerinin yollarında askeri polis görevlendirdi.Bakanlık tarafından elde edilen istihbarat bilgisine göre Dağlık Karabağ'a Ermenistan adına savaşmaya gelen paralı askerlerin bir kısmının savaşmayı reddettiği öğrenildi.

6 köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.