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Meclis'te 'scooter' tartışması: 'Hele bunun adı nedir? Skuter mi, bas git mi, bin git mi?'

Meclis Çevre Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında milletvekilleri, yeni elektrikli araçların hangi adla yasaya gireceğini tartıştı.

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Atıkta geri dönüşümü yaygınlaştırmayı amaçlayan yasa teklifinin Meclis Çevre Komisyonu'ndaki görüşmelerinde renkli diyaloglar yaşandı. Milletvekilleri, teklif yasalaştığında kullanım hızı saatte 25 kilometreyle sınırlanacak olan elektrikli scooter'ın hangi adla yasaya gireceğini tartıştı.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, depozito sistemi getirip atıkta geri dönüşümü yaygınlaştırmayı amaçlayan yasa teklifi Meclis Çevre Komisyonu’nda görüşüldü. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emin Birpınar, Türkiye'de geri dönüşümle ilgili ilginç bilgiler verdi ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Komisyonda renkli diyaloglar

Komisyonda en renkli diyalog ise elektrikli scooter konusunda yaşandı. Teklif yasalaştığında elektrikli scooter kullanım hızı saatte 25 kilometreyle sınırlanacak. Milletvekilleri, yeni elektrikli araçların hangi adla yasaya gireceğini şu sözlerle tartıştı:

Mahmut Tanal (CHP): Scooter, scooter dediniz. Bunun Türkçesi ne ya, Allah rızası için?

Selman Özboyacı (AK Parti): Skuter.

Tanal: Nedir bunun Türkçesi?

Özboyacı: TDK öyle diyor.

Tanal: Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı demiş ki: 'Bir TDK’ya sorun. Hele bunun anlamı nedir?'

Gülistan Koçyiğit (HDP): 'Bas git' gibi bir şey mi? 'Bin git' ya da?

Tanal: Nedir bu? Hakikaten kanun yapma tekniğine uygun mu?

Emin Binpınar (Bakan Yardımcısı): TSE'nin standartlarında 'scooter' diye geçtiği için mecburen öyle geçtik. Türk Dil Kurumu’yla hukuk müşavirimiz görüşmüş, onların önerileri de var. Ama artık dünyanın her yerinde bu isim çok belirgin, aynı televizyon gibi. Siz istediğiniz kadar başka bir şey yazın, çocuklar buna 'scooter' diyor.

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