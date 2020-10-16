Meteoroloji uyardı! Hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış var

Geçtiğimiz hafta sonunu fırtına ve dolunun ardından güneşli geçiren İstanbul'da bu hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.Meteoroloji yetkilileri sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde olacağını bildirirken bu gece için de iki ili uyardı. Gece saatlerinde çok şiddetli yağış bekleniyor...