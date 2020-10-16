Meteoroloji uyardı! Hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumu raporunu açıkladı ve sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul, Sakarya, Ankara olmak üzere pek çok ilde yağışlı bir hava etkili olacak. İşte yapılan son hava durumu açıklaması...
Geçtiğimiz hafta sonunu fırtına ve dolunun ardından güneşli geçiren İstanbul'da bu hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.Meteoroloji yetkilileri sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde olacağını bildirirken bu gece için de iki ili uyardı. Gece saatlerinde çok şiddetli yağış bekleniyor...
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
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Edirne ve Tekirdağ'ın batısında geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
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Bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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