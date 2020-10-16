Bakan Mustafa Varank: Uluslararası patent başvurularında dünyada 13. sıradayız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı. Böylece ilk defa dünyada 13. sıraya yükseldik." dedi.

Abone ol

Türkiye, her alanda olduğu gibi teknolojide de gelişimini sürdürüyor. Vatandaşa ve kurumlara verdiği destekler ile gelişimi her daim destekleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, uluslararası başarıları aktardı.

2. Uluslarası Üniversiteler Patent Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uluslararası patent başvurularında katedilen aşamayı açıkladı.

"İlk defa dünyada 13. sıraya yükseldik''

Uluslararası patent başvurularının 2019 yılında yüzde 47 arttığını duyuran Bakan Varank, "İlk defa dünyada 13. sıraya yükseldik. Küresel patent başvurularında üst basamaklara çıktığınızda, patentin 'devler ligi'ne girmiş oluyorsunuz." dedi.