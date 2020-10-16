İlyas Salman eşi Gülser Salman nereli kaç yaşında?

Yeşilçam'ın usta isimlerinden, unutulmaz birçok filme imza atan İlyas Salman 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi 71 yaşındaki İlyas Salman aslen Malatya Arguvanlı. Bir kız bir de erkek çocuk babası olan İlyas Salman'ın eşi Gülser Salman'dır. Peki Gülser Salman kimdir?

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Duayen oyuncu İlyas Salman geçtiğimiz gün 45 yıllık eşi Gülser Salman ile görüntülendi. Yeşilçam'da birçok unutulmaz filmin kahramanı olan 71 yaşındaki İlyas Salman'ın özel hayatı merak konusu oldu. Antalya'da hizmet veren bir mekanın açılışına gitti. 45 yıldır evli olan Salman'ın eşini ilk kez görenler şaşkına uğradı.

Okuduğu şiirlerle açılışa renk katan İlyas Salman, gecede kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini geri çevirmedi.

Ünlü oyuncu, geceye eşi Gülser Salman’la katıldı. 45 yıldır evli olan çiftin Devrim adında bir kızları ve Temmuz Ali adında bir oğulları var.

İlyas Salman kimdir: İlyas Salman, 14 Ocak 1949; Arguvan, Malatya, Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve yönetmen.

14 Ocak 1949 yılında Malatya ilinin Arguvan ilçesinde doğdu. Aslen Arguvan, Malatyalıdır. Arguvan ilçesi Asar mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Uzun yıllardır oynadığı Kürt tiplemeleri nedeniyle Kürt olarak kabul edildi ve bunu açıkça yazanlar da olmuştur.Ancak 2007 yılında kendi yazısında ve kitabında Türkmen Alevisi olduğunu belirtti.

Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nden mezun oldu. Konservatuvar'da eğitim görürken son sınıfta okulu bıraktı. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğunda, köylü tiplemeleri ile tanındı. Sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğini yaptığı iki sinema filmi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli tarzda şiirleri ve türkü albümleri bulunmaktadır. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda 1997'den 2000 yılına kadar sahneye çıkmıştır. Son olarak Hasretim Sansürlüdür isimli bir şiir kitabı ve Türksolu dergisindeki makalelerinden oluşan Kırmızı Beyaz isimli bir kitabı çıkmıştır.

Kendisi sol görüşlüdür. Türkiye Komünist Partisi'nin Kartal'da yaptığı 1 Mayıs mitingine katılmıştır. Şu anda ise Türksolu dergisinde yazmaktadır. Gülser Salman ile evlidir ve Devrim adında bir kızı, Temmuz Ali adında bir oğlu vardır.

Çalışmaları

Son Çalışması: Karanfil Kokuyor Cıgaram

1 Ekim 2009 tarihinden itibaren Bakırköy Sanat Merkezi'nde Ahmed Arif'in "Hasretinden Prangalar Eskittim" kitabından şiirler okuyacağı "Karanfil Kokuyor Cıgaram" isminde bir gösteri sahnelemeye başlamak istemişti. Gösterinin görsel yönetmeni oğlu Temmuz Salman'dı. Kızı Devrim Salman ise gösteride solistlik yapacaktı. Ancak İlyas Salman'ın bazı geçici sağlık sorunları sebebiyle bu çalışma bahsi geçen sanat merkezinde sunulamayıp bir süre ertelenmiştir.

İLYAS SALMAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

Yıl - Film - Rol

1977 Çöpçüler Kralı Kapıcı

1977 Baskın

1978 Kibar Feyzo Bilo

1978 Sultan Bekçi Kolombo

1978 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Bilo Ağa

1979 Erkek Güzeli Sefil Bilo Bilo

1980 Yedi Kocalı Hürmüz Bir tiyatro oyunu olan Yedi Kocalı Hürmüz TRT tarafından dizi haline getirilerek yayımlanmıştır.

1980 Talihli Amele Mehmet Ali

1980 Banker Bilo Bilo

1980 İbişo İbişo

1980 Beş Parasız Adam

1981 Hababam Sınıfı Güle Güle Mehmet

1981 Çirkinler de Sever Mazlum

1982 Dolap Beygiri Ali

1982 Çiçek Abbas Abbas

1983 Aptal Kahraman Şahan

1983 Şaşkın Ördek Halil İbrahim

1983 Şekerpare Cumali

1984 Kızlar Sınıfı İlyas Hoca

1985 Ya Ya Ya Şa Şa Şa İlyas

1985 Uyanıklar Dünyası İlyas

1985 Ekmek Elden Su Gölden

1985 Para Babası

1985 Fakir Milyoner İlyas

1985 Sarı Öküz Parası

1985 Köfteci Holding

1985 Deliye Her gün Bayram

1986 Sen Neymişsin Be Abi

1986 Arap Bilo Bilo

1986 Karaman'ın Koyunu

Yıl Film Rol

1986 Ben Milyoner Değilim Boyacı Garip

1986 Ava Giden Avlanır

1987 Aşk Peşinde İlyas

1987 Gönlü Bol

1988 Keklik Ali

1988 Aptal Aşık

1989 Afacan

1989 Kınalı Hanzo İlyas

1990 Aile Bağları Deli Fişek

1990 Zavallı Ali

1992 Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes Bayram Ünal

1993 Kızlar Sınıfı

1994 Sarhoş

1994 Talihsiz Bilo

1994 Yoksa Yaşlandım mı?

1995 Naylon Karı

1995 Antika Kabadayı

1995 Karımı Aldatamam

1995 Tek Ayaklı Kuşlar

1995 Rambo Ramiz

1997 Yasemince

1997 Tatil Belası

1998 Gülerken Ağladık

2001 Fakiro

2003 Sen Hiç Güneşte Üşüdün mü?

2003 Güneş de Karanlığa Düşer

2006 Sis ve Gece Cuma

2006 Adressiz Sorgular Âdemoğlu

2008 Ölüm Çiçekleri-Saraybosna Eyüp Sabri

2010 Akasya Durağı Maho Ağa

2012 Lal Gece