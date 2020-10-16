İlyas Salman eşi Gülser Salman nereli kaç yaşında?
Yeşilçam'ın usta isimlerinden, unutulmaz birçok filme imza atan İlyas Salman 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi 71 yaşındaki İlyas Salman aslen Malatya Arguvanlı. Bir kız bir de erkek çocuk babası olan İlyas Salman'ın eşi Gülser Salman'dır. Peki Gülser Salman kimdir?Abone ol
Duayen oyuncu İlyas Salman geçtiğimiz gün 45 yıllık eşi Gülser Salman ile görüntülendi. Yeşilçam'da birçok unutulmaz filmin kahramanı olan 71 yaşındaki İlyas Salman'ın özel hayatı merak konusu oldu. Antalya'da hizmet veren bir mekanın açılışına gitti. 45 yıldır evli olan Salman'ın eşini ilk kez görenler şaşkına uğradı.
Okuduğu şiirlerle açılışa renk katan İlyas Salman, gecede kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini geri çevirmedi.
Ünlü oyuncu, geceye eşi Gülser Salman’la katıldı. 45 yıldır evli olan çiftin Devrim adında bir kızları ve Temmuz Ali adında bir oğulları var.
İlyas Salman kimdir: İlyas Salman, 14 Ocak 1949; Arguvan, Malatya, Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve yönetmen.
14 Ocak 1949 yılında Malatya ilinin Arguvan ilçesinde doğdu. Aslen Arguvan, Malatyalıdır. Arguvan ilçesi Asar mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Uzun yıllardır oynadığı Kürt tiplemeleri nedeniyle Kürt olarak kabul edildi ve bunu açıkça yazanlar da olmuştur.Ancak 2007 yılında kendi yazısında ve kitabında Türkmen Alevisi olduğunu belirtti.
Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nden mezun oldu. Konservatuvar'da eğitim görürken son sınıfta okulu bıraktı. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğunda, köylü tiplemeleri ile tanındı. Sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğini yaptığı iki sinema filmi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli tarzda şiirleri ve türkü albümleri bulunmaktadır. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda 1997'den 2000 yılına kadar sahneye çıkmıştır. Son olarak Hasretim Sansürlüdür isimli bir şiir kitabı ve Türksolu dergisindeki makalelerinden oluşan Kırmızı Beyaz isimli bir kitabı çıkmıştır.
Kendisi sol görüşlüdür. Türkiye Komünist Partisi'nin Kartal'da yaptığı 1 Mayıs mitingine katılmıştır. Şu anda ise Türksolu dergisinde yazmaktadır. Gülser Salman ile evlidir ve Devrim adında bir kızı, Temmuz Ali adında bir oğlu vardır.
Çalışmaları
Son Çalışması: Karanfil Kokuyor Cıgaram
1 Ekim 2009 tarihinden itibaren Bakırköy Sanat Merkezi'nde Ahmed Arif'in "Hasretinden Prangalar Eskittim" kitabından şiirler okuyacağı "Karanfil Kokuyor Cıgaram" isminde bir gösteri sahnelemeye başlamak istemişti. Gösterinin görsel yönetmeni oğlu Temmuz Salman'dı. Kızı Devrim Salman ise gösteride solistlik yapacaktı. Ancak İlyas Salman'ın bazı geçici sağlık sorunları sebebiyle bu çalışma bahsi geçen sanat merkezinde sunulamayıp bir süre ertelenmiştir.
İLYAS SALMAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER
Yıl - Film - Rol
1977 Çöpçüler Kralı Kapıcı
1977 Baskın
1978 Kibar Feyzo Bilo
1978 Sultan Bekçi Kolombo
1978 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Bilo Ağa
1979 Erkek Güzeli Sefil Bilo Bilo
1980 Yedi Kocalı Hürmüz Bir tiyatro oyunu olan Yedi Kocalı Hürmüz TRT tarafından dizi haline getirilerek yayımlanmıştır.
1980 Talihli Amele Mehmet Ali
1980 Banker Bilo Bilo
1980 İbişo İbişo
1980 Beş Parasız Adam
1981 Hababam Sınıfı Güle Güle Mehmet
1981 Çirkinler de Sever Mazlum
1982 Dolap Beygiri Ali
1982 Çiçek Abbas Abbas
1983 Aptal Kahraman Şahan
1983 Şaşkın Ördek Halil İbrahim
1983 Şekerpare Cumali
1984 Kızlar Sınıfı İlyas Hoca
1985 Ya Ya Ya Şa Şa Şa İlyas
1985 Uyanıklar Dünyası İlyas
1985 Ekmek Elden Su Gölden
1985 Para Babası
1985 Fakir Milyoner İlyas
1985 Sarı Öküz Parası
1985 Köfteci Holding
1985 Deliye Her gün Bayram
1986 Sen Neymişsin Be Abi
1986 Arap Bilo Bilo
1986 Karaman'ın Koyunu
Yıl Film Rol
1986 Ben Milyoner Değilim Boyacı Garip
1986 Ava Giden Avlanır
1987 Aşk Peşinde İlyas
1987 Gönlü Bol
1988 Keklik Ali
1988 Aptal Aşık
1989 Afacan
1989 Kınalı Hanzo İlyas
1990 Aile Bağları Deli Fişek
1990 Zavallı Ali
1992 Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes Bayram Ünal
1993 Kızlar Sınıfı
1994 Sarhoş
1994 Talihsiz Bilo
1994 Yoksa Yaşlandım mı?
1995 Naylon Karı
1995 Antika Kabadayı
1995 Karımı Aldatamam
1995 Tek Ayaklı Kuşlar
1995 Rambo Ramiz
1997 Yasemince
1997 Tatil Belası
1998 Gülerken Ağladık
2001 Fakiro
2003 Sen Hiç Güneşte Üşüdün mü?
2003 Güneş de Karanlığa Düşer
2006 Sis ve Gece Cuma
2006 Adressiz Sorgular Âdemoğlu
2008 Ölüm Çiçekleri-Saraybosna Eyüp Sabri
2010 Akasya Durağı Maho Ağa
2012 Lal Gece