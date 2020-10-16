Küçükçekmece'de seyyar satıcı ile zabıta arasında arbede: Çekiçle saldırdılar

Küçükçekmece'de mahalle aralarında kamyonetle satıcılık yapan baba ile oğlu, motosikletli zabıta ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı. Bir süre sonra araçtan inen baba oğul, ekiplere çekiç ve sopayla saldırdı. Olayda 1 zabıta memuru yaralanırken şahıslar gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, Tevfik Bey Mahallesi'nde dün saat 12.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Küçükçekmece Belediyesi motorize zabıta ekipleri, sebze satıldığını fark ettikleri 51 ABD 095 plakalı kamyonetin sürücüsünü durması yönünde uyardı. Ekiplere aldırmayan İsmet Yücel ile oğlu kamyoneti durdurmayarak yoluna devam etti. Ardından baba ile oğlu, Kamyonetin önüne geçen motosikletli ekiplerin de sürüklenmesine neden oldu.

Bir süre sonra kamyonetini durduran İsmet Yücel iddiaya göre, aşağı inerek oğluyla birlikte çekiç ve sopayla zabıta ekiplerine saldırdı. Aldığı darbeler sonucu boynundan ve belinden yaralanan zabıta memuru Onur Kiraz yere yığıldı. Kiraz, çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis ekipleri, İsmet Yücel ile oğlunu gözaltına aldı. Kamyonet çekiciyle otoparka çekildi.

"Zabıtanın sırtına çekiç darbesi gelmiş"

Sokak sakini Mesut Topbaş, "Seyyar satıcılar zabıtanın ihtarına uymuyorlar. Aracı zabıtanın üzerine sürüyorlar. Sonra zabıta arkadaşı darp ediyorlar. Zabıtanın sırtına çekiç darbesi gelmiş. İhtara uysalardı olay buralara kadar gelmeyecekti" dedi.