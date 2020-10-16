11 mermiyle baldızı ve bacanağını öldüren Mükremin Turan: Canavarca hisle öldürmedim...

'Vatan sağ olsun' demişti...: Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın 2 Ekim günü görülen karar duruşmasında, Mükremin Turan, 'tasarlayarak insan öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 2 yıl 2 ay hapis ve 1200 TL adli para cezasına çarptırıldı. Karar sonrası Mükremin Turan, "Vatan sağ olsun" dedi.