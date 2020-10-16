11 mermiyle baldızı ve bacanağını öldüren Mükremin Turan: Canavarca hisle öldürmedim...
ERZURUM'da Türkiye'yi sarsan baldız ve bacanak cinayetini gerçekleştiren Mükremin Turan, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava sonucunun gerekçeli kararı açıklanırken 'canavarca hisle öldürmek' suçunu kabul etmeyen katilin ifadeleri kan dondurdu.
Çifte cinayet, 9 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yaşandı. Taciz suçlamasıyla yargılanıp ceza alınca uzman çavuşluktan ihraç edilen evli ve 2 çocuk babası Mükremin Turan, bacanağını öldürmek için pusu kurdu. Turan, çiftin evlerinden çıkıp, 25 LE 192 plakalı otomobillerine bindiği sırada önce bacanağına ardından da baldızı Hülya Özmen'e tabancayla ateş etti.
Fatih Özmen, olay yerinde eşi ise kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Mükremin Turan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçen yıl evlenen Hülya-Fatih Özmen çifti ise yan yana gözyaşları arasında toprağa verildi.
'Vatan sağ olsun' demişti...: Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın 2 Ekim günü görülen karar duruşmasında, Mükremin Turan, 'tasarlayarak insan öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 2 yıl 2 ay hapis ve 1200 TL adli para cezasına çarptırıldı. Karar sonrası Mükremin Turan, "Vatan sağ olsun" dedi.
"Son nefeslerini kullanıyorsun kıymetini bil"
Mahkeme verilen cezanın gerekçeli kararını açıkladı. 23 sayfalık gerekçeli kararda, Mükremin Turan'ın baldızı Hülya'yı 5, bacanağı Fatih Özmen'i 6 kurşunda öldürdüğü anlatıldı. Turan'a cinayet öncesi, eşi Fatma Turan'a şiddet uyguladığı ve yakınlarını öldürmekle tehdit ettiği için 1 ay uzaklaştırma kararı verildiği belirtilen gerekçeli kararda Mükremin Turan'ın eşine "Anneni, babanı, kardeşini öldüreceğim. Son nefeslerini kullanıyorsun kıymetini bil. Ailenden herkesi öldürüp sadece seni bırakarak bu acıyı yaşamanı sağlayacağım, soyunu kurutacağım" dediğine vurgu yapıldı.