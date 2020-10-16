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Milyonların beklediği 5 günlük tatil fırsatı! Yılın son tatilinde yer kalmadı

28 Ekim'in yarım gün, 29 Ekim'in de tam gün tatil olmasını fırsata çeviren vatandaşlar 5 gün tatil imkanı buldu. Bazı tatil bölgelerinde ise yer kalmadığı öğrenildi.

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2020 yılının son tatili 29 Ekim yaklaştıkça vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı. 28 Ekim'in yarım gün, 29 Ekim'in de tam gün tatil olmasını fırsata çeviren vatandaşlar cuma, cumartesi ve pazar gününü de ekleyerek 5 gün tatil yapmak için planlara başladı.

Seneyi güzel bir tatille kapatma fırsatını kaçırmak istemeyenler, bazı tatil bölgelerinde yer bırakmadı. Sektör yetkilileri, 5 gün tatil yapmak isteyenlerin çoğunlukta olduğunu ve birçok bölgede yer kalmadığını söyledi.

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