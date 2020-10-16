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Kadın kollarımı arkadan tuttu adam tecavüz edecekti! İğrenç olay cinayetle bitti

KAYSERİ'de S.K. isimli kadın, tanışıp birlikte yaşadığı adam tarafından cinsel saldırıya uğradı. Saldırı esnasında eline geçirdiği bıçakla adamı öldüren kadın, 'Bıçağı nasıl aldığımı ve kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum' diye konuşurken cinayeti isteyerek gerçekleştirmediğini ifade etti.

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Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık S.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Mahkemede kendini savunan S.K., ailesiyle sorunları olduğu için hastanede yattığını, R.K. ile de burada tanıştığını kaydetti.

Geçen zamanın ardından R.K.'nın evinde kalmaya başladığını söyleyen S.K., "Bir süre sonra bana cinsel tacizde bulundu. Tepki gösterdim, 'seni burada öldürürüm' dedi. Yalvardım, bağırdım, yardım istedim. Sesimi kimse duymadı. " dedi.

"Maktul tacize devam etti. Adamı ve kadını ittim"

İfadelerine devam eden S.K., "Bu esnada bir kadın arkadan gelip kollarımı tuttu. İlk defa gördüm. Maktul tacize devam etti. Adamı ve kadını ittim. Kadın yere düştü, kafasını betona çarptı. Kapıya yönelip evden çıkmaya çalıştım. Bırakmadı cinsel saldırıda bulundu. O esnada elime bıçak geçti. Bıçağı nasıl aldığımı ve kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum. Ambulansı aradım. İsteyerek öldürmedim, öldürme kastım olsaydı ambulansı aramazdım" diyerek kendini savundu.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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