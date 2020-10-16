Hatay'da kangal doğum yaptı! Kaç tane yavru doğurduğunu tahmin bile edemezsiniz

Hatay’ın Erzin ilçesinde "Kontes" adlı kangal cinsi köpek bir defada 17 yavru doğurdu. Yavrulardan 8 tanesi sahiplendirildi, diğer 9 yavru ise sahiplenilmeyi bekliyor.

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Hatay’ın Erzin ilçesinde "Kontes" adlı köpek 17 yavru doğurdu. Kontes'in sahibi Hüseyin Özsoy, böyle bir olayın ilk defa başlarına geldiğini belirterek, "Köpeğimiz 5 yaşında, hamile kaldığında en fazla 8-10 tane yavru bekliyorduk. Fakat bir baktık 17 yavru dünyaya geldi. Şimdiye kadar bu hale getirdik, evde olmadığım zamanlarda eşim bakıyor. İşten geldiğimde ise yanımdan hiç ayrılmıyorlar ben bakıyorum. 8 tanesini sahiplendirdik, fakat elimizde daha 9 tane yavru var. Sahiplenmek isteyenlere verebiliriz" dedi.



