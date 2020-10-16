Cep telefonu hattı alan genç hayatının şokunu yaşadı

MALTEPE’de cep telefon hattı alan gencin başına gelmeyen kalmadı. Gelen aramalar sonucu aldığı cep telefon hattının önceden bir dolandırıcıya ait olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

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Dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar, numaranın halen Sait isimli şahsa ait olduğunu düşünerek mesaj ve arama yoluyla D.Ö’yü taciz etmeye devam etti.

Dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar hattın aktif hale gelmesiyle beraber karakola şikayette bulundu. Yapılan şikayetler üzerine D.Ö. konuyla alakalı ifadesi alınması amacıyla polis karakoluna çağrıldı.

Tehdit telefonları alıyor

Aldığı hattın başına iş açtığını ve mağdur olduğunu belirten D.Ö., "İki ay önce bir hat aldım. İki gün önce karakoldan aradılar. Kullanmış olduğum hattın eski sahibinin daha önceden çok sayıda kişiyi dolandırdığını söylediler ve ifade vermem için karakola çağırdılar. Bu süreç içerisinde dolandırılan şahıslardan birkaçı beni aradı. Telefonu açtığımda beni arayan kişiler, ’Sait neredesin, bana borcunu ver, beni dolandırdın’ gibi cümleler kurdu. Sait denen kişi olmadığımı ve hattı yeni aldığımı anlattım. Arayan kişiler Sait isimli kişinin 35 kişiyi dolandırdığını söylediler. En son arayan kişi ise Sait isimli şahsın ortağıydı, onu da dolandırmış. Bir numara aldım, başıma bela oldu" diye konuştu.