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Bursa'da reyonda görenler bir daha baktı! Fiyatını duyanlar şaşırdı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yetiştirilen dev kabağın 1 metre 38 santimetrelik boyu, görenleri şaşırttı.

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Mustafakemalpaşa ilçesindeki Güvem Mahallesi’nde, çiftçi Ramazan Şen tarafından üretilen kabak, boyutlarıyla dikkat çekti. 4 kilo 290 gram ağırlığında, 1 metre 38 santimetre uzunluğunda olan kabak görenleri şaşırtırken, birçok vatandaş da kabağı inceledi. Bir çiftlikte 50 liradan satışa sunulan kabak, alıcısını bekliyor.

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