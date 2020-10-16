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Hindistan'da yaşandı! Kendini asan mahkumun midesinden intihar notu çıktı

HİNDİSTAN'da hapishanede intihar eden bir mahkumun otopsisinde midesinden cezaevi yetkililerini tacizle suçlayan not çıktı. Ölen mahkumun ailesi olayla ilgili soruşturma başlatılmasını istiyor.

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Hindistan'dan gelen haber dehşete düşürdü. Geçen hafta hapishane hücresinde asılı halde bulunan 31 yaşındaki hükümlü Asghar Ali Mansoori, iki sayfalık ayrıntılı notu bir poşetli torbaya sardı ve intihardan önce yuttu. Mansoori'nin mektubunda beş hapishane görevlisinin adını verdiği ve karşı karşıya kaldığı iddia edilen tacizin ayrıntılarını anlattığı belirtiliyor. Ölen mahkumun ailesi olayla ilgili soruşturma başlatılmasını istiyor.

Mahkum arkadaşları iddiaları destekledi

Mansoori, yaklaşık 14 yıldır bir cinayet suçlamasıyla Hindistan'ın batısındaki Maharashtra'daki Nashik hapishanesinde yatıyordu.

Mansoori'nin 6 mahkum arkadaşı, Bombay Yüksek Mahkemesi baş yargıcına ve Maharashtra'nın üst düzey polis yetkilileri de dahil olmak üzere diğer yetkililere, yapılan iddiaları destekleyen mektuplar yazdı.

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