Cuma okunacak dualar inşirah suresi kaç kere okunur anlamı

İnşirah suresi Türkçe okunuşu, anlamı ne ve İnşirah ne demek kelime anlamı nedir soruları merak konusu oldu. Ferahlamak, genişlemek anlamına gelen inşirah suresi okunuşu haberimizde. İşte İnşirah suresi okunuşu, meali ve faziletleri

Peygamber Efendimizin en zorlu anlarda içini ferahlatmak, rahatlamak için okuduğu inşirah suresi faziletleri nedir, inşirah süresi ne zaman ve kaç kere okunmalıdır?

İnşirah suresi, Kur'an-ı Kerim'in 94. suresidir. 8 ayetten oluşur. İnşirah Suresi, Mekke'de nazil olmuştur. Adını ferahlamak anlamına gelen "inşirah" kelimesinden almıştır.

Sûrede Yüce Allah’ın Hz. Peygamber’e mânevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke’de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken

ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir. Allah-u Teala, İnşirah suresini sıkıntıya ve kedere düşmüş kullarına şifa niteliğinde göndermiştir. Ruhani rahatlamak, feraha kavuşmak için okunur.

Sekiz ayetten oIuşan surenin ismini "Şerh""EIem neşrah Ieke sadrak" oIarak da söyIeyenIer vardır.

Bismillahirrahmanirrahim

1- Elem neşrah leke sadrek

2- Ve vada'na 'anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa'na leke zikreke

5- Feinne me'al'usri yüsren

6- İnne me'al'usri yüsren

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab

İNŞİRAH SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü? 4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul! 8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

İç sıkıntısı yaşayanlar, bunalanlar, daralan kişiler, yaşadığı sorunlardan kurtularak selamete çıkmak için bu sureyi hergün 70 kez okumaya devam etmelidir. Yine her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan en kısa zamanda kurtulmak için her gün 70 defa okunmalıdır. Yine maneviyatta ilerlemek isteyenler için bu surenin günde 70 kez okunması tavsiye edilmiştir.

Her gün 7 kez okumaya devam edenlerin Allah’ın izniyle kalp sıkıntısından kurtulacağı ve bol rızka kavuşacağı belirtilmektedir.

5 vakit namazdan sonra bu sureyi okumaya devam edenlerin Allah tarafından tüm işleri kolaylaştırılır ve rızıkları çoğaltılır denilmektedir. Sıkıntılarından halas oldukları gibi umulmadık yerden rızıklandırılacakları belirtilmektedir.

Muradlarına ermek isteyen kimselerin isteklerinin kabulüne mazhar olur.

Selef-i salihinden bir kısım ulema şöyle der: “Her kim Kuran-ı Kerim’i ezberlemede zorlanıyorsa İnşirah suresini bir kağıda yazsın. Zemzem suyunda yazıları silininceye kadar beklettikten sonra bu suyu içsin. Ezber sorunu kalmayacaktır. Ayrıca bu su, böbrek taşı ve kumu bulunan kimseye içirilirse, ona da bi-iznillah şifa olur.”

Ezber kaabiliyeti az olan yahud ezberlediğini unutanlar bu sureyi okumaya deam ederse, Allahın izniyle hafıza kuvveti artar ve unutkanlığı gider.

İbn Âşûr’un 7.ayet ile ilgili şu açıklaması da dikkat çekici ve Müslümanlara yol göstericidir: “Önemli işlerden birini tamamlayınca, ardından başka bir işe yönel ki böylece bütün vakitlerini önemli işlerle değerlendirmiş olasın”