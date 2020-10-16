Hekimoğlu dizisine sürpriz oyuncu transferi! Yeniden ekranlara döndü
Kanal D’nin sevilen dizisi Hekimoğlu'nun kadrosuna Gizem Erman Soysaldı transfer oldu. Soysaldı, konuk oyuncu olarak rol alacak.
Ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu her salı günü seyircilerin beğenisine çıkıyor. Kanal D'nin sevilen dizisine sürpriz bir oyuncu dahil oldu.
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Soysaldı, “Cevval Menajer” Ceren karakterini canlandıracak.
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Dizinin 22’nci bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan oyuncu, “Uzun bir aranın ardından yeniden setlere döndüğüm için çok heyecanlıyım. Yakın zamanda da bir kısa film projesi için İzmir’e gideceğim” dedi.
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Hekimoğlu'nun yeni bölümü 20 Ekim akşamı Kanal D ekranlarında.
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