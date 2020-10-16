BIST 1.189
DOLAR 7,94
EURO 9,30
ALTIN 487,41
HABER /  EKONOMİ
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

Bayram mesajına yasak geliyor! Artık izin almak zorundalar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) kurduğu, 1 Aralık’ta uygulamaya geçecek İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile müşterilere bayram ve yılbaşı kutlama mesajı gönderen, memnuniyet anketi yapan şirketler, vatandaştan izin almak zorunda olacak.

Abone ol

TOBB iş örgütlerine gönderdiği yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın görevlendirmesi ile TOBB’un İYS’yi kurduğu hatırlatılarak, ticari elektronik ileti gönderimi yapan oda ve borsa üyelerinin mevzuat gereği İYS’ye kaydolması ve yasal yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiği ifade edildi. TOBB’un yazısında sistemle ilgili detay bilgilendirmede de bulunuldu.

Buna göre, vatandaşların SMS, arama ve e-posta izinlerini görüntüleyip kaldırabilecekleri, gönderimleri şikayet edebilecekleri sisteme; pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye, reklam içerikli tüm ticari elektronik iletiler dahil olacak. Vakıf üniversitelerinin öğrencilerine gönderdiği iletiler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, ticari işletmeleriyle ilgili üyelerine gönderdiği iletiler; devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerinin bilgilendirme iletileri ise vatandaşların izninin dışında olacak. İYS ile yurtiçinde tutulan kayıtlar, süresiz olarak saklanacak. İYS A.Ş. personelinin kendisi de İYS verisine erişemeyecek, İYS verisi kriptolanacak.

Bildirimler hariç
Devam eden abonelik, üyelik, ortaklık durumu, tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat bildirimleri gibi SMS’ler için izin gerekmeyecek. Buna karşın, müşterilere bayram ve yılbaşı kutlama mesajı gönderen, memnuniyet anketi yapan şirketler de önceden izin almak zorunda olacak. Vatandaşların ileti veya arama almak istememesi durumunda, hizmet sağlayıcıya 3 gün içinde bilgi verilecek. İYS üzerinden onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilmesi mümkün olmayacak.

Yabancı da kapsamda
Düzenleme, yabancı şirketleri de kapsayacak. Türkiye’de yerleşik olsun olmasın, ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin, mevzuat hükümlerine uygun davranması ve İYS’ye kaydolması gerekecek. 1 Aralık 2020’de İYS, iys.org.tr adresi üzerinden vatandaşların kullanımına açılacak, 16 Ocak 2021’e kadar reddedilmeyen tüm mevcut erişimler bu tarihten sonra da geçerli sayılacak, ancak istendiği zaman cayma hakkından yararlanılabilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Koca iki il adı verip uyardı: 1 haftadan beri artış var rehavete kapılmayın
İzmir'de kadın soluğu mahkemede aldı eşini şok eden karar: Evli olsan da yapamazsın
Erdoğan talimat vermişti! Meslek örgütlerine çatı kanunu geliyor
AK Partili Orhan Miroğlu: HDP parçalandı Demirtaş oyları CHP ve İYİ Parti'ye pazarlıyor!
Selahattin Demirtaş, Şirin Payzın'a konuştu: Erdoğan benden korktuğu için cezaevinde tutuyor
Milyonların beklediği 5 günlük tatil fırsatı! Yılın son tatilinde yer kalmadı
ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Adım Adım İktidara Projesi toplantısında açıklamalar
İlyas Salman aslen nereli kaç yaşında eşi ve çocukları kimdir?
Kahramanmaraş'ta 9 gündür kayıp gençten acı haber geldi! Çuvalın içinde bulundu
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu! Aktif görevdeki subaylar dahil 14 şüpheli yakalandı
İYİ Parti'yi karıştıracak iddia! 'Oy verilmeyecekler' listesi Akşener'in bilgisi dahilinde hazırlandı
16 Ekim evde bakım parası yatan iller 23 ilde yattı
Yorumlar