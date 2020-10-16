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Televizyon izlerken geldi hala unutamıyor! Konya'da maganda kurşunu adres sormadı

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da 28 yaşındaki genç kadın televizyon izlediği sırada evine isabet eden maganda kurşunuyla dehşeti yaşadı. Evin penceresinden giren mermi çekirdeği karşı tavana denk geldi.

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Olay, geçtiğimiz çarşamba günü 16.45 sularında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Mesaj Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin 4’uncu katında meydana geldi. Evinde televizyon izleyen Gökçe Nur Arslan’ın odasının camına kurşun isabet etti.

Panikle kendini yere atan Arslan, polisi aradı. Ekipler, evin içerisinde detaylı inceleme yaptı. Yaşadığı panik anlarını anlatan Aslan, "Evde oturuyordum birden cam kırıldı. İçeriye giren kurşun duvarımı deldi. Şoktayım, psikolojim bozuldu. Bana da denk gelebilirdi. Evde annem, babam olabilirdi onlara da gelebilirdi" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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