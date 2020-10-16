Tahliyesi bekleniyordu! Halil Sezai'nin 13 yıl 10 aya kadar hapsi için iddianame kabul edildi!

Avukatları tahliye bekliyordu: Halil Sezai'nin avukatları önceki gün yaptıkları açıklamada "Dava dosyasına sunulan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmış olan rapor ile tutukluluğa sebep olan “Silahla Kasten Yaralama” suçunun işlenmediği kesinlik kazanmıştır. Bu rapor ile müşteki Hüseyin Meriç’in vücudunda meydana geldiğini iddia ettiği dosyada yer alan odun parçasıyla gerçekleşmediği açıktır" ifadelerini kullanmıştı.