Tahliyesi bekleniyordu! Halil Sezai'nin 13 yıl 10 aya kadar hapsi için iddianame kabul edildi!
Halil Sezai'nin avukatları tahliye beklediklerini açıklamıştı şoke eden karar açıklandı. Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
İstanbul'da komşusu Hüseyin Meriç'i feci biçimde darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan şarkıcı Halil Sezai ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmış avukatları 'Silahla Kasten Yaralama' suçunun işlenmediği kesinlik kazanmıştır" açıklamasında bulunarak, müvekkillerinin tahliyesini beklediklerini belirtmişti.
Mahkemeden tam tersi bir karar çıktı. Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Halil Sezai'nin tutukluluk halinin de devamına karar verildi. Halil Sezai için ilk duruşma 30 Ekim'de görülecek.
Avukatları tahliye bekliyordu: Halil Sezai'nin avukatları önceki gün yaptıkları açıklamada "Dava dosyasına sunulan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmış olan rapor ile tutukluluğa sebep olan “Silahla Kasten Yaralama” suçunun işlenmediği kesinlik kazanmıştır. Bu rapor ile müşteki Hüseyin Meriç’in vücudunda meydana geldiğini iddia ettiği dosyada yer alan odun parçasıyla gerçekleşmediği açıktır" ifadelerini kullanmıştı.
Avukatları, ''Halil Sezai’nin işlemediği bir suç sebep gösterilerek tutukluluk halinin devam etmesinin kabulü mümkün olmayıp mahkemece ivedilikle tahliye kararı verilmelidir" açıklamasının ardından mahkeme Halil Sezai'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.