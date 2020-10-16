BIST 1.189
DOLAR 7,95
EURO 9,33
ALTIN 488,03
HABER /  SPOR
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

Fatih Terim'in yeni Ibrahimovic olarak gördüğü isim: Jonas Wind

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Danimarkalı Jonas Wind'de büyük potansiyel olduğunu kaydetti. Genç oyuncuyu isteyen Terim'in yönetimden gerekli girişimleri istediği aktarıldı.

Abone ol

Avrupa futbolunu yakından takip eden Fatih Terim'in yeni favorisi Danimarka Milli Takımı olarak görünüyor. Avrupa'nın şu anda yükselen değeri olduğuna inanan tecrübeli teknik adam özellikle çalışkanlık ve disiplinleri sayesinde Danimarka'nın Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Kupası'nda başarı kazanacağına inanıyor.

Bu yüzden maçlarını sürekli takip ediyor. Nitekim, Danimarka son iki maçında önce İzlanda'yı (3-0) sonra da İngiltere'yi (1-0) deplasmanda yendi.

"Artık yaşa değil geleceğe yatırım yapmalıyız" diyen Terim'in favori Danimarkalısı ise Kopenhag'da oynayan Jonas Wind. Tecrübeli teknik adama göre 21 yaşındaki golcü futbolcuda, Lewandowski, İbrahimovic potansiyeli var. Wind'i birçok takımın izlemesi transferi güçlendirse de Terim, yönetimden, gerekli girişimlerin yapılmasını talep etti.

Ayrıca Fatih Terim, Galatasaray'ın yüksek getirisi olan bu tip oyuncuları kadrosuna katmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Antalya Valisi Ersin Yazıcı: Korona cezalarının tahsilatı başlıyor
İYİ Parti'yi karıştıracak iddia! 'Oy verilmeyecekler' listesi Akşener'in bilgisi dahilinde hazırlandı
Fahrettin Koca iki il adı verip uyardı: 1 haftadan beri artış var rehavete kapılmayın
İzmir'de kadın soluğu mahkemede aldı eşini şok eden karar: Evli olsan da yapamazsın
Erdoğan talimat vermişti! Meslek örgütlerine çatı kanunu geliyor
AK Partili Orhan Miroğlu: HDP parçalandı Demirtaş oyları CHP ve İYİ Parti'ye pazarlıyor!
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da yaşlı adamın çay sevdası hayatına mal oldu! Feci şekilde can verdi
EGM'den Cumhuriyet Gazetesi'ne sert tepki suç duyurusunda bulunulacak
Allah'ın kıyamet gününde yüzüne bakmayacağı 3 büyük günah nedir?
Konya'da avukata bıçaklı saldırı gerçekleştirildi: Sol gözünü kaybetti
Akhisar Belediyespor Basketbol Takımı’nda 13 kişinin testi pozitif çıktı
İlyas Salman eşi Gülser Salman nereli kaç yaşında?
Yorumlar 2 yorum