İlk turu en yakın bilen Gezici Araştırma: KKTC'de 2.turun galibi Ersin Tatar yüzde 54 alıyor

KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunun sonuçlarını en yakın bilen Gezici Araştırma'ya göre ikinci turun galibi de 54'ün üzerinde bir oyla Ersin Tatar olacak. İlk turda 3. en fazla oy alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 2. turda Mustafa Akıncı'yı destekleme kararı almıştı. Buna rağmen son ankette Akıncı'nın Tatar'ın gerisinde kalması dikkat çekti. Kıbrıs halkı önümüzdeki yeni cumhurbaşkanını belirlemek için Pazar günü sandık başına gidecek.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nde bu pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar karşı karşıya gelecek. Seçimin ilk turunda adayları elenen Demokrat Parti (DP), Halkın Partisi (HP), Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ise ikinci turda destekleyecekleri adayla ilgili kararlarını açıkladılar.

DP'nin tercihi Tatar

Demokrat Parti, ikinci turda, Ulusal Birlik Partisi (UBP)'nin cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar'ı destekleme kararı aldı. DP Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, seçim gündemiyle toplanan Parti Meclisi'nin önerileri değerlendirdiği ve ikinci turda Tatar'a oy çokluğuyla destek kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının beklentisi Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde, ayrıştırıcı tavır sergilemeden KKTC'nin birlik ve beraberliğini koruyan bir Cumhurbaşkanı'nın ülkemiz için hayırlı olacağının düşüncesi içinde, içinde bulunduğumuz durumları da değerlendirerek bu karar üretilmiştir" ifadeleri kullanılarak halka sandığa giderek iradesini yansıtma çağrısı yapıldı.

DP, seçimin ilk turunda, aynı zamanda DP Milletvekili olan bağımsız aday Serdar Denktaş'ı desteklemişti. İlk turda yüzde 4.2 oy alan Denktaş ise Tatar'a destek kararının ardından tepki göstererek partiden ayrılma kararı aldığını açıkladı. Fakat Denktaş'ın oğlu dün bir açıklama yaparak hem parti hem aile olarak Ersin Tatar'ı destekleme kararı aldıklarını söyledi.

YDP'nin de kararı Tatar

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, yapılan MYK toplantısında seçim sürecini değerlendirdiklerini, kendilerine yapılan operasyonu uzun uzun konuştuklarını söyleyerek, sandık bazında alınan oyları incelediklerini kaydetmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan adaylardan hangisinin destekleneceği yönünde toplantıda tartışmalar yaşandığını vurgulayan Arıklı, bazı partililerin parti tabanının serbest bırakılmasını istediğini söylemişti.

Arıklı, dün yaptığı açıklamada, “Bazı arkadaşlarımız her ne kadar tabanın serbest bırakılması yönünde karar üretilmesini isteseler de yapılan tartışmalar sonucunda oy birliği ile yarın yapılacak Parti Meclisi toplantısına MYK olarak sayın Ersin Tatar’ın desteklenmesi yönünde karar üretildi. Alınan karar oy birliği ile alınmıştır. Yarından itibaren sahaya ineceğiz elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Erhan Arıklı liderliğindeki YDP, ilk turda yüzde 5.36 oy oranına ulaşmıştı.

HP'den 'seçmeni yönlendirmeme' kararı

Halkın Partisi ise seçimin ikinci turunda, seçmenine herhangi bir yönlendirmede bulunmama kararı aldı. Parti Meclisi'ni toplayan HP'nin kararını, toplantı devam ederken Genel Sekreter Jale Refik Rogers açıkladı: “KKTC halkı bir seçim yaparak Cumhurbaşkanlığı için iki adayı Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı’yı ikinci tura taşımıştır. Halkın Partisi olarak parti meclisimizde yaptığımız görüşme sonucunda ikinci turda seçmenimize bir yönlendirmede bulunmamayı doğru bulduk. İnanıyoruz ki halkımız kendi iradesiyle tercihini sandığa yansıtacaktır.”

HP, seçimin ilk turunda, aynı zamanda HP Milletvekili olan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Bağımsız Aday Kudret Özersay'ı desteklemişti. Özersay ise yüzde 5.74'lük oy oranına ulaşmıştı.





CTP, Akıncı'yı destekleyecek

KKTC'de Tatar ve Akıncı'dan sonra en fazla oy alan Tufan Erhürman'ın Genel Başkanı olduğu Cumhuriyetçi Türk Partisi ise Mustafa Akıncı'yı destekleme kararı aldı. CTP Parti Meclisi toplantısı sonrası alınan karar, yazılı olarak da açıklandı.

CTP'nin kurulduğu günden itibaren Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini, kültürünü geliştirerek geleceğe taşıması, sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlaması ve Kıbrıs sorununun federal temelde kapsamlı çözüme ulaştırılması çerçevesinde bir siyaset izlediği belirtildi.

Açıklamada, "CTP Parti Meclisi, bu çerçevede 18 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde yarışacak 2 aday arasında, bu ilkeler doğrultusunda görev yapacağını açıklamış Sayın Mustafa Akıncı'yı destekleme kararı almıştır" ifadesi kullanıldı.

CTP'nin adayı Tufan Erhürman ilk turda yüzde 21.67 oranında oy almıştı.

Erhürman'ın seçmeninin yüzde 75'i Akıncı'ya karşı

KKTC seçimlerinin ilk turunda en yakın tahmini yapan Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, ikinci tur için tahminlerini Aydınlık'a anlattı. 24 Eylül'de iki tur için de araştırmalar yaptıklarını belirten Gezici, şu sonuçlara ulaştıklarını kaydetti:

"Şu an bir milletvekili seçimi olsa CTP'nin oy oranı yüzde 24'tür. Bunun yüzde 50'sini ilk turda Akıncı'ya kaptırdılar. Akıncı, Türkiye karşıtlığı yaparak ilk turda CTP'nin oylarının yüzde 50'sini aldı. Yani Tufan Erhürman'a partisinden gelen oy oranı yüzde 12'lerde kaldı. Fakat Kudret Özersay'ın hatalarından dolayı HP'den bir miktar oy, Tufan Erhürman'a geldi. Aynı zamanda karma oy denilen bir sistem var burada. Milletvekillerini seçerken partilere değil de kişinin şahsına da oy verebiliyorsunuz. Tik atma deniliyor buna. Karma oylardan da Tufan Erhürman oy alarak yüzde 21'lere taşındı. Esasında kendi partisinden yüzde 12 oy aldı. Tufan Bey, 'Ankara benim ikinci memleketim' diyen merkez sağ seçmeninden oy topladı. Fakat ikinci tur için oy oranı yetmedi. İkinci turda Akıncı (yüzde 29) artı Erhürman (yüzde 21) denilerek seçim garanti diyemeyiz. Erhürman'a oy verenlerin yüzde 75'i Akıncı'ya görev onayı vermiyor. Ana sebebi olarak da halkla bütünleşememesi ve Rumlar'a tavizler vermesi olarak gösteriliyor."

Tatar'ın oyu yüzde 54'lerde

"Ersin Tatar yüzde 33 civarında oy aldı. Yine karma oyların bir kısmını alacak. DP ve YDP'nin yüzde 90'ının üzerinde desteğini alacak. HP'nin de tabanının yüzde 65 civarında desteğini alacak. Aynı zamanda CTP'ye ilk turda oy verenlerin yüzde 50'sinin de oyunu alacağını görüyorum. Toplamda yüzde 54'lerde oy alma ihtimali yüksek."

Birinci öncelik Maraş'ın açılması

"KKTC halkı için birinci öncelik Maraş'ın açılması. Bunun araştırmasını yaptık. İkincisi Türkiye ile iyi ilişkiler istiyorlar ve daha iyi bir ekonomi için sandığa gidiyorlar. Türkiye ile ilişkiler iyi olursa ekonomi daha iyi olur gibi bir yaklaşım var. Ambargolardan dışarı çıkış yönü olarak Türkiye'yi gördükleri anlaşılıyor. Özellikle kararsız seçmenin önem verdiği bir konu bu. Bir diğer önemli nokta ise halkın yüzde 65'i Akıncı'nın halkla bütünleşemediğini söylüyor. Cumhurbaşkanlığı'ndan son 1 yıldır dışarı çıkan bir Cumhurbaşkanı var."