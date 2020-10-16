Afganistan'da bir düğüne el bombası atıldı! 13 kişi yaralandı

AFNAGİSTAN'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde bir düğüne el bombasının atılması sonucu 13 sivil yaralandı.

Abone ol

Afganistan'da bir düğüne el bombası atıldı. Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Bataş bölgesinde bir düğün törenine kimliği belirsiz kişilerce el bombasının atıldığını söyledi.

Ruhani, saldırıda 13 sivilin yaralandığını ve saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.