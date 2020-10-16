BIST 1.189
DOLAR 7,95
EURO 9,32
ALTIN 487,76
HABER /  DÜNYA
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

Afganistan'da bir düğüne el bombası atıldı! 13 kişi yaralandı

AFNAGİSTAN'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde bir düğüne el bombasının atılması sonucu 13 sivil yaralandı.

Abone ol

Afganistan'da bir düğüne el bombası atıldı. Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Bataş bölgesinde bir düğün törenine kimliği belirsiz kişilerce el bombasının atıldığını söyledi.

Ruhani, saldırıda 13 sivilin yaralandığını ve saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Antalya Valisi Ersin Yazıcı: Korona cezalarının tahsilatı başlıyor
İYİ Parti'yi karıştıracak iddia! 'Oy verilmeyecekler' listesi Akşener'in bilgisi dahilinde hazırlandı
Fahrettin Koca iki il adı verip uyardı: 1 haftadan beri artış var rehavete kapılmayın
İzmir'de kadın soluğu mahkemede aldı eşini şok eden karar: Evli olsan da yapamazsın
Erdoğan talimat vermişti! Meslek örgütlerine çatı kanunu geliyor
AK Partili Orhan Miroğlu: HDP parçalandı Demirtaş oyları CHP ve İYİ Parti'ye pazarlıyor!
ÖNCEKİ HABERLER
Rebiülevvel ayı ne zaman başlar hangi ibadetler yapılır?
Maske takmadı! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'ten 7 ay sonra ilk ziyaret
Grip aşısında kriz büyüyor! İstanbul Eczacılar Odası Başkanı duyurdu yine ertelendi
Televizyon izlerken geldi hala unutamıyor! Konya'da maganda kurşunu adres sormadı
Kayseri’de ilkokul öğrencisi 2 kız çocuğu Karton teleskopla NASA’da dereceye girdi
Anne Kart nerden alınır İBB Anne Kart kaç yıl geçerli?
Yorumlar