Sahte içki kabusu sürüyor! İzmir'de ölenlerin sayısı 22 oldu
Sahte içki nedeni ile ölümler devam ederken pek çok ilde operasyonlar da art arda yapılıyor. Son olarak İzmir'de sahte içki nedeni ile bir kişi daha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Abone ol
İzmir'in Foça ilçesinde sahte alkol içtikten sonra mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Barbaros Hayrettin Öz, buradan Karşıyaka ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.
Öz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Böylece, İzmir'deki sahte içki ölümlerinin sayısı 22'ye yükseldi.