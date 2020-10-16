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Sahte içki kabusu sürüyor! İzmir'de ölenlerin sayısı 22 oldu

Sahte içki nedeni ile ölümler devam ederken pek çok ilde operasyonlar da art arda yapılıyor. Son olarak İzmir'de sahte içki nedeni ile bir kişi daha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İzmir'in Foça ilçesinde sahte alkol içtikten sonra mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Barbaros Hayrettin Öz, buradan Karşıyaka ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Öz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Böylece, İzmir'deki sahte içki ölümlerinin sayısı 22'ye yükseldi.

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