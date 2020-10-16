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Ronaldo koronavirüs kurallarını ihlal etti

İTALYA Spor Bakanı uçak ambulans ile Portekiz'den İtalya'ya giden Cristiano Ronaldo'nun corona virüs protokolünü bozduğunu düşünüyor.

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Covid-19 testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz gün Portekiz Milli Takımı'nın Lizbon'daki kampını terk ederek, ambulans uçakla İtalya'nın Torino kentine gitti. Ronaldo'nun bulaşıcı virüsle seyahat etmesinin doğru olup olmadığı tartışma yarattı.

Corona virüs protokolüne aykırı
Konuyla ilgili konuşan İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, yıldız futbolcunun seyahatinin corona virüs protokolüne aykırı olduğunu belirtti. Rai Radyosu'na konuşan Spadafora, "Sağlık otoritelerinin izni olmadan protokolü ihlal ettiğini düşünüyorum." dedi.

Herkes gibi muamele görmüş
Sağlık Genel Müdürü ise, 35 yaşındaki futbolcunun Covid-19'u olan ve ikamet ettiği ülkeye geri dönmek isteyen herkes gibi muamele gördüğünü söyledi.

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